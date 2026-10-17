肯尼亚与坦桑尼亚边境每天可能有3至5吨野生动物肉被非法转运。WWF-Kenya和非政府组织TRAFFIC在对该地区野味贸易进行的一项新评估中得出了这一结论，Nation Kenya报道。

研究作者指出，非法狩猎已超出为个别家庭获取食物的范围，并演变为一条商业供应链。该供应链将肯尼亚南部和坦桑尼亚北部野生动物资源丰富的地区，与本地区城市及其他东非国家的市场连接起来。

斑马是主要目标之一

评估数据显示，被猎捕最频繁的是平原斑马，其后是小羚羊和长颈鹿。与此同时，按估算肉量计算，长颈鹿居首，为13,200公斤；斑马则为7,680公斤。小捻角羚肉估计为6,720公斤，角马肉为1,400公斤，小羚羊肉为1,360公斤。

评估称，在两国发现的220个狩猎点，每年可能猎捕约34万只动物。这将产生约3万吨肉，报告作者将这一市场的价值估计为7.894亿肯尼亚先令。

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通往城市和境外的路线

在肯尼亚，内罗毕被列为主要销售市场之一，肉类从马拉、察沃和安博塞利生态系统运抵该市。从察沃地区，肉类被运往姆蒂托、沃伊、马金杜、伊辛亚和埃塞伦凯等城镇；沿海目的地则包括马林迪、基利菲和蒙巴萨。

在坦桑尼亚，龙博、纳曼加和塔拉凯亚被列为该网络的重要枢纽；肉类也可能运往莫希、阿鲁沙、洛利翁多和洛尔基萨莱。报告称，来自塞伦盖蒂西部的风干和熏制肉类据称被运往刚果民主共和国、南苏丹、索马里和乌干达。

肯尼亚野生动物管理局安全行动负责人奥斯瓦尔德·桑加韦表示，巡护人员在坦桑尼亚边境附近实施逮捕后，查获了400公斤野味。据他称，为获取肉类而被猎杀的动物中，多达60%是在距离保护区边界15公里范围内猎捕的。

研究人员建议肯尼亚和坦桑尼亚共享情报、开展联合行动，并加强对运输走廊、仓库、交易点和城市市场的管控。WWF-Kenya代表杰弗里·切格还警告称，食用未经检验的肉类可能与人畜共患病风险有关。

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