Через границу Кении и Танзании ежедневно могут незаконно перемещать от трёх до пяти тонн мяса диких животных. К таким выводам пришли WWF-Kenya и неправительственная организация TRAFFIC в новой оценке торговли дичью в регионе, сообщает Nation Kenya.

Авторы исследования отмечают, что незаконная охота вышла за пределы добычи пищи для отдельных домохозяйств и превратилась в коммерческую цепочку поставок. Она соединяет богатые дикой природой районы юга Кении и севера Танзании с рынками городов региона и других стран Восточной Африки.

Зебры среди главных целей

Согласно оценке, чаще всего добывают равнинных зебр, за которыми следуют дикдики и жирафы. В то же время по ориентировочному объёму мяса лидируют жирафы — 13 200 килограммов, тогда как для зебр этот показатель составляет 7680 килограммов. Мясо малого куду оценивается в 6720 килограммов, гну — в 1400 килограммов, дикдиков — в 1360 килограммов.

В 220 выявленных очагах охоты в двух странах ежегодно могут добывать около 340 тысяч животных, говорится в оценке. Это даёт около 30 тысяч тонн мяса, а стоимость такого рынка авторы отчёта оценили в 789,4 млн кенийских шиллингов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Маршруты в города и за границу

В Кении одним из главных рынков сбыта назван Найроби, куда мясо поступает из экосистем Мара, Цаво и Амбосели. Из района Цаво его перевозят в города Мтито, Вой, Макинду, Исинья и Эселенкей, а среди прибрежных пунктов назначения упомянуты Малинди, Килифи и Момбаса.

В Танзании важными узлами сети названы Ромбо, Наманга и Таракея; мясо также может поступать в Моши, Арушу, Лолиондо и Лолкисале. Сушёное и копчёное мясо из западной части Серенгети, согласно отчёту, предположительно перевозят в Демократическую Республику Конго, Южный Судан, Сомали и Уганду.

Руководитель операций безопасности Службы дикой природы Кении Освальд Сангаве сообщил, что рейнджеры изъяли 400 килограммов дичи после задержания вблизи танзанийской границы. По его словам, до 60% животных, которых убивают ради мяса, добывают в радиусе 15 километров от границ охраняемых территорий.

Исследователи рекомендовали Кении и Танзании обмениваться разведданными, проводить совместные операции и усилить контроль над транспортными коридорами, складами, торговыми пунктами и городскими рынками. Представитель WWF-Kenya Джеффри Чеге также предупредил, что употребление непроверенного мяса может быть связано с риском зоонозных заболеваний.

Читай нас в