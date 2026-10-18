Два корабля береговой охраны Китая в пятницу днем вошли в ограниченные воды вблизи контролируемых Тайванем островов Пратас, также известных как Дунша, в Южно-Китайском море. В ответ Береговая охрана Тайваня направила патрульные суда для наблюдения за ними и приказала покинуть район, сообщает Taipei Times.

Предупреждения китайским судам

По данным подразделения Дунша-Наньша Береговой охраны Тайваня, китайские суда с номерами 3301 и 3303 вошли в ограниченные воды в 15:34. На момент публикации заявления в пятницу вечером противостояние продолжалось.

Тайваньский патрульный корабль Cijin и катер PP-10032 окружили одно из китайских судов с обеих сторон. Их экипажи передавали предупреждения на китайском и английском языках, требуя покинуть ограниченные воды.

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Реакция береговой охраны Тайваня

Командование на Дунша обнаружило китайские суда около 14:00 к юго-западу от атолла. Оценив их курс и скорость, чиновники предположили, что они могут войти в ограниченные воды, и направили тайваньские патрульные суда для реагирования.

В береговой охране заявили, что в этом году провели 11 операций по вытеснению китайских кораблей из вод вокруг Дунша, в ходе которых произошло 14 встреч судов. Ведомство назвало инцидент использованием Пекином якобы правоохранительной деятельности для расширения своих полномочий и создания впечатления юрисдикции над районом. Там также заявили о суверенитете Тайваня над Дунша и прилегающими водами и пообещали принять все необходимые меры для защиты национального суверенитета и морской безопасности.

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