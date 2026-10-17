17 października w Paryżu we Francji zatrzymano około 40 osób przed ogólnokrajowymi protestami przeciwko wysokim cenom i nierównościom. Tego dnia w całym kraju planowano setki protestów, w których miały wziąć udział dziesiątki tysięcy osób, informuje The Independent.

Powody zatrzymań

Policja oświadczyła, że zatrzymania były głównie związane z posiadaniem broni lub zakazanych środków ochronnych. Funkcjonariusze poinformowali również o wzmożonych kontrolach.

W centrum Paryża widoczna była znaczna obecność policji, w tym w pobliżu Pól Elizejskich i Łuku Triumfalnego. Miejsca te nie znajdowały się na trasach dwóch oficjalnie zgłoszonych demonstracji.

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Żądania i przebieg protestów

Według publikacji ruch protestacyjny rozpoczął się miesiąc wcześniej w szkołach średnich w ubogich północnych przedmieściach Paryża. Niezadowolenie wywołały brak nauczycieli i zaniedbany stan pomieszczeń edukacyjnych. Później przerodziło się ono w szerszy ruch przeciwko nierównościom, niewystarczającym wydatkom publicznym i pogarszającym się standardom.

W Paryżu protestujący w kamizelkach odblaskowych blokowali ulice, a w Marsylii podpalono kosze na śmieci. Jedna z uczestniczek protestu, 19-letnia Lola, oświadczyła, że ludzie protestują z powodu wysokich kosztów życia i paliwa, a także przemocy wobec uczniów, którzy domagają się większej liczby nauczycieli i odpowiednich warunków nauki.

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