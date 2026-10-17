17 октября в Париже, Франция, накануне общенациональных протестов против высоких цен и неравенства задержали около 40 человек. В этот день по всей стране планировались сотни протестов, в которых, как ожидалось, должны были принять участие десятки тысяч человек, сообщает The Independent.

Причины задержаний

Полиция заявила, что задержания преимущественно связаны с ношением оружия или запрещённых средств защиты. Правоохранители также сообщили об усиленных проверках.

В центре Парижа было заметно значительное присутствие полиции, в частности возле Елисейских Полей и Триумфальной арки. Эти места не входили в маршруты двух официально заявленных демонстраций.

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Требования и ход протестов

По данным издания, протестное движение началось месяцем ранее в старших школах северных пригородов Парижа с низким уровнем доходов. Недовольство вызвали отсутствие учителей и запущенное состояние учебных помещений. Позднее оно переросло в более широкое движение против неравенства, недостаточных государственных расходов и ухудшения стандартов.

В Париже участники протеста в жилетах повышенной видимости перекрывали улицы, а в Марселе были подожжены мусорные баки. Одна из участниц протеста, 19-летняя Лола, заявила, что люди выступают из-за высокой стоимости жизни и топлива, а также из-за насилия в отношении школьников, требующих больше учителей и надлежащих условий обучения.

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