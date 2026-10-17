Oczekuje się, że IDF wzmocni obecność na Zachodnim Brzegu — Jerusalem Post
Oczekuje się, że Siły Obronne Izraela (IDF) wzmocnią swoje zgrupowanie na Zachodnim Brzegu dodatkowymi jednostkami bojowymi. Jako powód wskazuje się gwałtowny wzrost częstotliwości i skali nacjonalistycznej przemocy wobec Palestyńczyków podczas dorocznego sezonu zbioru oliwek — poinformował Jerusalem Post, powołując się na przedstawiciela służb bezpieczeństwa.
Ataki w pobliżu Ramallah
Według gazety w ciągu ostatniej doby w kilku miejscach, w tym w pobliżu Ramallah, podpalono i zniszczono palestyńskie samochody. Obszar ten znajduje się w strefie odpowiedzialności regionalnej brygady Binyamin IDF.
Jak pisze Jerusalem Post, żydowscy uczestnicy zamieszek kradli również oliwki zebrane przez Palestyńczyków i atakowali kilku Palestyńczyków, w wyniku czego poszkodowani odnieśli obrażenia. Podczas niedawnych starć ranny został także fotoreporter The Washington Post. Nie poinformowano o zatrzymaniach w związku z tymi incydentami.
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Ochrona zbiorów
Przedstawiciel służb bezpieczeństwa oświadczył, że sezon zbioru oliwek jest tradycyjnie wrażliwym okresem. Jak powiedział, w 98% przypadków zbiór oliwek nie wymaga koordynacji z IDF, a jest ona prowadzona tylko na 2% terytorium.
Wojskowi są rozmieszczeni w miejscach, gdzie zbiory zostały skoordynowane, aby zapobiegać starciom. Jednocześnie, według przedstawiciela, co tydzień napływają dziesiątki ostrzeżeń o możliwych atakach. W tym tygodniu w rejonie Dżeninu, jak twierdzi, zatrzymano grupę czterech osób, które przygotowywały atak.
Wzrost nacjonalistycznej przemocy w pierwszym tygodniu sezonu skłonił do przeprowadzenia w najbliższych dniach oceny sytuacji bezpieczeństwa. Przedstawiciel służb bezpieczeństwa skrytykował także rabinów, którzy, jak powiedział, popierają przemoc wokół zbioru oliwek.