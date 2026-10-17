据预计，以色列国防军将向约旦河西岸增派战斗部队，加强其部署。《耶路撒冷邮报》援引一名安全部门官员报道称，原因是每年橄榄收获季期间针对巴勒斯坦人的民族主义暴力事件的频率和严重程度急剧上升。

拉马拉附近的袭击

据该报报道，在过去一天中，包括拉马拉附近在内的多个地点，巴勒斯坦车辆被纵火并毁坏。该地区属于以色列国防军本雅明地区旅的责任范围。

《耶路撒冷邮报》写道，犹太骚乱参与者还抢夺了巴勒斯坦人收获的橄榄，并袭击了数名巴勒斯坦人，导致受害者受伤。在近期的冲突中，《华盛顿邮报》的一名摄影记者也受伤。没有报道称与这些事件有关的人员被拘留。

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保护收获工作

这名安全部门官员表示，橄榄收获季历来是一个敏感时期。他说，在98%的情况下，采摘橄榄不需要与以色列国防军协调，只有2%的地区进行了协调。

军方人员部署在收获工作经过协调的地点，以防止发生冲突。同时，该官员称，每周都会收到数十条有关可能发生袭击的警告。他声称，本周在杰宁地区拘留了一个由四人组成、正准备发动袭击的团伙。

本季第一周民族主义暴力的增加，促使有关方面将在未来几天进行安全形势评估。这名安全部门官员还批评了据他所说支持围绕橄榄收获发生暴力行为的拉比。

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