Ожидается, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) усилит свою группировку на Западном берегу дополнительными боевыми подразделениями. Причиной называют резкий рост частоты и тяжести националистического насилия против палестинцев во время ежегодного сезона сбора оливок, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на представителя сил безопасности.

Нападения возле Рамаллы

По данным издания, в течение последних суток в нескольких местах, в том числе возле Рамаллы, были подожжены и уничтожены палестинские автомобили. Эта территория входит в зону ответственности региональной бригады Биньямин ЦАХАЛа.

Как пишет Jerusalem Post, еврейские участники беспорядков также похищали собранные палестинцами оливки и нападали на нескольких палестинцев, в результате чего пострадавшие получили ранения. Во время недавних столкновений был ранен и фотожурналист The Washington Post. О задержаниях в связи с этими инцидентами не сообщалось.

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Охрана сбора урожая

Представитель сил безопасности заявил, что сезон сбора оливок традиционно является чувствительным периодом. По его словам, в 98% случаев для сбора оливок не требуется координация с ЦАХАЛом, а ее проводят лишь на 2% территории.

Военные размещены в местах, где сбор урожая был скоординирован, чтобы предотвращать столкновения. В то же время, по словам представителя, еженедельно поступают десятки предупреждений о возможных атаках. На этой неделе в районе Дженина, как он утверждает, была задержана группа из четырех человек, готовивших нападение.

Рост националистического насилия в первую неделю сезона побудил провести в ближайшие дни оценку ситуации в сфере безопасности. Представитель сил безопасности также раскритиковал раввинов, которые, по его словам, поддерживают насилие вокруг сбора оливок.

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