Очікується, що ЦАХАЛ посилить присутність на Західному березі — Jerusalem Post

Очікується, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) посилить своє угруповання на Західному березі Йордану додатковими бойовими підрозділами. Причиною називають різке зростання частоти та тяжкості націоналістичного насильства проти палестинців під час щорічного сезону збору оливок, повідомляє Jerusalem Post з посиланням на представника сил безпеки.

Напади поблизу Рамалли

За даними видання, протягом останньої доби в кількох місцях, зокрема поблизу Рамалли, підпалили та знищили палестинські автомобілі. Ця територія входить до зони відповідальності регіональної бригади Біньямін ЦАХАЛу.

Як пише Jerusalem Post, єврейські учасники заворушень також викрадали зібрані палестинцями оливки та нападали на кількох палестинців, унаслідок чого постраждалі зазнали поранень. Під час недавніх сутичок був поранений і фотожурналіст The Washington Post. Про затримання у зв’язку з цими інцидентами не повідомлялося.

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Охорона збору врожаю

Представник сил безпеки заявив, що сезон збору оливок традиційно є чутливим періодом. За його словами, у 98% випадків для збору оливок не потрібна координація з ЦАХАЛом, а її проводять лише на 2% території.

Військові розміщені в місцях, де збір врожаю був скоординований, щоб запобігати сутичкам. Водночас, за словами представника, щотижня надходять десятки попереджень про можливі атаки. Цього тижня в районі Дженіна, як він стверджує, затримали групу з чотирьох осіб, які готували напад.

Зростання націоналістичного насильства в перший тиждень сезону спонукало провести найближчими днями оцінку безпекової ситуації. Представник сил безпеки також розкритикував рабинів, які, за його словами, підтримують насильство навколо збору оливок.

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