W syryjskim mieście Hasaka po piątkowych modlitwach odbyły się masowe demonstracje sunnickich Arabów. Uczestnicy, wśród których byli członkowie arabskich plemion, zgromadzili się w pobliżu meczetu Abu Bakra as-Siddika w dzielnicy Gweiran, a następnie ruszyli na Plac Wyzwolenia z flagami nowych władz Syrii. Demonstrantom towarzyszyli funkcjonariusze rządowych sił bezpieczeństwa wewnętrznego, informuje Jerusalem Post.

Kontekst rozwiązania autonomii

Część uczestników przybyła z terenów wokół Hasaki, a także z sąsiedniej prowincji Dajr az-Zaur. Przed upadkiem reżimu Baszara al-Asada w grudniu 2024 roku Hasaka była głównym miastem kierowanej przez Kurdów Autonomicznej Administracji Północnej i Wschodniej Syrii. Jej zbrojnym komponentem były Syryjskie Siły Demokratyczne.

Po szybkim posuwaniu się sił rządu w Damaszku za Eufrat w styczniu Syryjskie Siły Demokratyczne i administracja autonomiczna zgodziły się na rozwiązanie. Porozumienie z 29 stycznia formalnie zakończyło istnienie administracji autonomicznej, a Syryjskie Siły Demokratyczne zostały oficjalnie rozwiązane 26 sierpnia. Jednocześnie, według publikacji, część instytucji byłej autonomii nadal działała, a powiązane z nią kurdyjskie podmioty polityczne zachowały się.

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Wersje dotyczące przyczyn napięć

Jerusalem Post pisze, że ostatnie incydenty mogą być związane z dążeniem części arabskiej ludności Hasaki do przyspieszenia likwidacji pozostałości kurdyjskich struktur autonomicznych i ustanowienia pełnej kontroli władz centralnych. Źródło w kurdyjskiej administracji miasta przekazało gazecie, że demonstracje poprzedziła skoordynowana kampania w mediach społecznościowych, wzywająca arabskich mieszkańców do podniesienia syryjskiej flagi w centrum miasta. Według tego źródła kurdyjski gubernator i lokalne władze już planowali przeprowadzenie oficjalnej ceremonii podniesienia flagi.

To samo źródło twierdziło, że podczas akcji wznoszono sekciarskie hasła i dochodziło do ataków na kurdyjskie symbole. W materiale nie ma niezależnego potwierdzenia tych twierdzeń. Inne cywilne źródło w Hasace poinformowało o rosnącym strachu wśród Kurdów i Arabów z powodu napięć w mieście oraz ryzyka porwań.

Jednocześnie portal Enab Baladi, który Jerusalem Post charakteryzuje jako przychylny władzom w Damaszku, odpowiedzialnością za eskalację obarczył kurdyjską organizację „Rewolucyjna Młodzież”. Osoby cytowane przez Enab Baladi twierdziły, że jej przedstawiciele ustawiali punkty kontrolne, sprawdzali telefony przechodniów i ich poniżali. Rola władz w Damaszku w ostatnich wydarzeniach pozostaje niewyjaśniona, według oceny Jerusalem Post.

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