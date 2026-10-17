在周五祈祷后，叙利亚哈塞克市举行了大规模逊尼派阿拉伯人示威活动。包括阿拉伯部落成员在内的参与者聚集在格韦兰区阿布·伯克尔·西迪克清真寺附近，随后手持叙利亚新当局的旗帜前往解放广场。《耶路撒冷邮报》报道称，政府内部安全部队人员陪同了示威者。

自治体解散的背景

部分参与者来自哈塞克周边地区以及邻近的代尔祖尔省。在巴沙尔·阿萨德政权于2024年12月倒台前，哈塞克是由库尔德人领导的叙利亚东北部自治行政机构的主要城市。其武装组成部分是叙利亚民主力量。

1月，大马士革政府军迅速推进至幼发拉底河以东后，叙利亚民主力量和自治行政机构同意解散。1月29日的协议正式终止了该自治行政机构的存在，叙利亚民主力量则于8月26日被正式解散。与此同时，据该报报道，前自治体的一些机构继续运作，与其有关联的库尔德政治实体仍然存在。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

关于紧张局势原因的说法

《耶路撒冷邮报》写道，近期事件可能与哈塞克部分阿拉伯居民希望加快清除残余库尔德自治结构并建立中央政府完全控制有关。该市库尔德行政机构的一名消息人士告诉该报，示威活动之前曾有一场协调的社交媒体行动，呼吁阿拉伯居民在市中心升起叙利亚国旗。该消息人士称，库尔德省长和地方当局此前已计划举行正式的升旗仪式。

同一消息人士称，集会上出现了宗派主义口号，并发生了针对库尔德标志的袭击。报道中没有对这些说法的独立证实。哈塞克另一名平民消息人士称，由于该市的紧张局势和绑架风险，库尔德人和阿拉伯人之间的恐惧正在加剧。

与此同时，《耶路撒冷邮报》称支持大马士革当局的网站Enab Baladi将局势升级的责任归咎于库尔德组织“革命青年”。Enab Baladi引用的人士称，该组织代表设置检查站、检查路人手机并羞辱他们。根据《耶路撒冷邮报》的评估，大马士革当局在近期事件中的作用仍不明确。

关注我们在