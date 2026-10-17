В сирийском городе Хасака после пятничной молитвы прошли масштабные демонстрации арабов-суннитов. Участники, среди которых были члены арабских племен, собрались возле мечети Абу Бакра ас-Сиддика в районе Гвейран, а затем направились к площади Освобождения с флагами новых сирийских властей. Демонстрантов сопровождали сотрудники правительственных сил внутренней безопасности, сообщает Jerusalem Post.

Контекст роспуска автономии

Часть участников прибыла из районов вокруг Хасаки, а также из соседней провинции Дейр-эз-Зор. До падения режима Башара Асада в декабре 2024 года Хасака была главным городом возглавляемой курдами Автономной администрации Северной и Восточной Сирии. Ее вооруженным компонентом были Сирийские демократические силы.

После быстрого продвижения сил правительства Дамаска за Евфрат в январе Сирийские демократические силы и автономная администрация согласились на роспуск. Соглашение от 29 января формально прекратило существование автономной администрации, а Сирийские демократические силы были официально расформированы 26 августа. В то же время, по данным издания, часть институтов бывшей автономии продолжила работать, а связанные с ней курдские политические образования сохранились.

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Версии о причинах напряженности

Jerusalem Post пишет, что последние инциденты могут быть связаны со стремлением части арабского населения Хасаки ускорить ликвидацию остатков курдских автономных структур и установить полный контроль центральных властей. Источник в курдской администрации города заявил изданию, что демонстрациям предшествовала скоординированная кампания в социальных сетях с призывами к арабским жителям поднять сирийский флаг в центре города. По его словам, курдский губернатор и местные власти уже планировали провести официальную церемонию поднятия флага.

Этот же источник утверждал, что на акциях звучали сектантские лозунги и происходили нападения на курдскую символику. Независимого подтверждения этих утверждений в материале нет. Другой гражданский источник в Хасаке сообщил о растущем страхе среди курдов и арабов из-за напряженности в городе и риска похищений.

В то же время сайт Enab Baladi, который Jerusalem Post характеризует как поддерживающий власти Дамаска, возложил ответственность за обострение на курдскую организацию «Революционная молодежь». Люди, которых цитирует Enab Baladi, заявляли, что ее представители устанавливали блокпосты, проверяли телефоны прохожих и унижали их. Роль властей Дамаска в последних событиях, по оценке Jerusalem Post, остается невыясненной.

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