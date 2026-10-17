Министерство иностранных дел Индии назвало «неоправданными» и «глубоко оскорбительными» высказывания вице-президента США Джей Ди Вэнса об иностранных работниках, в частности индийских IT-специалистах. В ведомстве подчеркнули, что индийские специалисты являются квалифицированными профессионалами, которые вносят вклад в экономику США.

Реакция Нью-Дели

Как сообщает The Hindu, Вэнс назвал иностранных работников, среди которых были и индийские специалисты в сфере информационных технологий, «подневольными слугами». МИД Индии опубликовал реакцию на эти слова в пятницу, 9 октября.

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Сертификации для компаний

Министерство также раскритиковало решение правительства США приостановить трудовые сертификации для нескольких индийских технологических компаний, базирующихся в Америке. В Нью-Дели заявили, что такие шаги не будут способствовать достижению общих стремлений двух стран.

По данным издания, индийская сторона считает, что эти решения могут еще больше осложнить экономические отношения между Индией и США.

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