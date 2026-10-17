Ministerstwo Spraw Zagranicznych Indii nazwało „nieuzasadnionymi” i „głęboko obraźliwymi” wypowiedzi wiceprezydenta USA J.D. Vance'a o zagranicznych pracownikach, w tym indyjskich specjalistach IT. Resort podkreślił, że indyjscy specjaliści są wykwalifikowanymi fachowcami, którzy wnoszą wkład w gospodarkę USA.

Reakcja Nowego Delhi

Jak informuje The Hindu, Vance nazwał zagranicznych pracowników, wśród których byli także indyjscy specjaliści w dziedzinie technologii informacyjnych, „sługami przymusowymi”. Indyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało reakcję na te słowa w piątek, 9 października.

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Certyfikacje dla firm

Ministerstwo skrytykowało również decyzję rządu USA o zawieszeniu certyfikacji pracowniczych dla kilku indyjskich firm technologicznych mających siedzibę w Ameryce. W Nowym Delhi oświadczono, że takie kroki nie przyczynią się do realizacji wspólnych aspiracji obu krajów.

Według gazety strona indyjska uważa, że decyzje te mogą jeszcze bardziej skomplikować relacje gospodarcze między Indiami a Stanami Zjednoczonymi.

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