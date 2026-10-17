Ураган «Исайяс», усилившийся до третьей категории, в пятницу, 9 октября, принес ветер и дождь побережью Мексиканского залива в США. Шторм двигался в направлении пляжей Алабамы и Флоридского выступа.

Ураган третьей категории

«Исайяс» стал крупным ураганом и первым таким штормом в Атлантическом сезоне, который до этого был необычно тихим. Ожидалось, что он выйдет на сушу в ночь на 9 октября, сообщает The Hindu.

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Подготовка на побережье

Жители побережья США готовились к приближению стихии: заправляли генераторы, наполняли ванны водой и покупали необходимые вещи. На фотографии с дрона, опубликованной вместе с сообщением, показан район набережной Пенсакола-Бич во Флориде во время движения «Исайяса» над Мексиканским заливом.

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