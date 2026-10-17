Huragan Isaias trzeciej kategorii przyniósł wiatr i deszcz na wybrzeże USA — The Hindu
Huragan Isaias, który nasilił się do trzeciej kategorii, w piątek, 9 października, przyniósł wiatr i deszcz na wybrzeże Zatoki Meksykańskiej w USA. Sztorm przemieszczał się w kierunku plaż Alabamy i florydzkiego Panhandle.
Huragan trzeciej kategorii
Isaias stał się dużym huraganem i pierwszym takim sztormem w sezonie atlantyckim, który wcześniej był wyjątkowo spokojny. Oczekiwano, że dotrze na ląd w nocy 9 października, informuje The Hindu.
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Przygotowania na wybrzeżu
Mieszkańcy wybrzeża USA przygotowywali się na nadejście żywiołu: tankowali generatory, napełniali wanny wodą i kupowali niezbędne rzeczy. Zdjęcie z drona opublikowane wraz z informacją pokazuje rejon nabrzeża Pensacola Beach na Florydzie podczas przemieszczania się Isaiasa nad Zatoką Meksykańską.