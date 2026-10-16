В Польше восемь судей Конституционного трибунала потребовали извинений от главы парламентского клуба партии «Право и справедливость» Мариуша Блащака. Причиной стало его высказывание о процедуре избрания судей, в котором он упомянул избрание Адольфа Гитлера. Об этом сообщает RMF24.

Требование об извинениях

Уполномоченный представитель Магдалены Беньковской, Мацея Берека, Марцина Дзюрды, Анны Корвин-Пётровской, Кристиана Маркевича, Славомира Патыры, Дариуша Шостека и Мацея Таборовского направил Блащаку требование об извинениях.

Судьи назвали неприемлемым сравнение их избрания Сеймом с избранием одного из величайших преступников в истории. В заявлении они отметили, что такие высказывания ухудшают стандарты публичной дискуссии и могут привести к эскалации словесного насилия.

Они требуют, чтобы Блащак извинился перед всеми восемью за формулировки и намёки, которые, по их мнению, сравнивали их и процедуру их избрания с избранием Гитлера рейхстагом. Политик также должен признать, что подобным высказываниям не место в польской публичной дискуссии.

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Что сказал Блащак

Высказывание Блащака прозвучало во время его разговора с журналистами в Сейме. Отвечая на слова репортёрки о том, что Сейм большинством голосов избрал кандидата в Конституционный трибунал, он назвал такой подход типичным для тоталитарных государств и заявил, что Гитлера также избрали немцы.

Позже Блащак сказал, что президент Польши стоит на страже Конституции и благодаря этому страна сохраняет часть принципов верховенства права. По его мнению, верховенство права разрушают Дональд Туск и правительственная коалиция.

Спор о присяге

Шестеро подписантов заявления были избраны Сеймом в марте. Двое из них принесли присягу в Президентском дворце 1 апреля, тогда как ещё четверо сделали это 9 апреля в Колонном зале Сейма, заявив, что приносят её перед президентом. Председатель Конституционного трибунала Богдан Свенчковский не допустил этих четырёх человек к рассмотрению дел, поскольку не признал процедуру в Сейме принесением присяги перед президентом.

Славомир Патыра, которого Сейм избрал в июне, принёс присягу в Президентском дворце в конце июля и заявил, что не будет рассматривать дела, пока не допустят остальных четырёх судей. Мацей Берек, избранный в сентябре, также принёс присягу в Сейме. После этого президент Кароль Навроцкий заявил, что Берек не является судьёй Конституционного трибунала, если не принёс присягу перед главой государства.

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