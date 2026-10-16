在波兰，宪法法庭八名法官要求法律与公正党议会党团主席马里乌什·布瓦什恰克道歉。原因是他就法官选举程序发表的言论，其中提到了阿道夫·希特勒的当选。据RMF24报道。

要求道歉

马格达莱娜·别恩科夫斯卡、马切伊·贝雷克、马尔钦·久尔达、安娜·科尔温-皮奥特罗夫斯卡、克里斯蒂安·马尔凯维奇、斯瓦沃米尔·帕特拉、达柳什·绍斯泰克和马切伊·塔博罗夫斯基的授权代表已向布瓦什恰克提出道歉要求。

法官们称，将他们由众议院选举产生与历史上最严重的罪犯之一的当选相提并论，是不可接受的。他们在声明中指出，这类言论会降低公共讨论的标准，并可能导致言语暴力升级。

他们要求布瓦什恰克就其措辞和暗示向八人全体道歉；在他们看来，这些措辞和暗示将他们及其选举程序与希特勒由帝国议会选出相比较。该政治人士还必须承认，这类言论不应出现在波兰公共讨论中。

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布瓦什恰克说了什么

布瓦什恰克是在众议院与记者交谈时发表上述言论的。针对一名记者所说众议院以多数票选出了宪法法庭候选人，他称这种做法是极权国家的典型特征，并表示希特勒也是由德国人选出的。

随后，布瓦什恰克表示，波兰总统守护宪法，因此该国保留了部分法治原则。他认为，唐纳德·图斯克和执政联盟正在破坏法治。

围绕宣誓的争议

声明的六名签署人于3月由众议院选出。其中两人于4月1日在总统府宣誓，另有四人于4月9日在众议院圆柱大厅宣誓，并表示他们是在总统面前宣誓。宪法法庭院长博格丹·希文奇科夫斯基未允许这四人审理案件，因为他不承认众议院的程序构成在总统面前宣誓。

由众议院于6月选出的斯瓦沃米尔·帕特拉于7月底在总统府宣誓，并表示在另外四名法官获准履职前，他不会审理案件。于9月当选的马切伊·贝雷克也在众议院宣誓。此后，总统卡罗尔·纳夫罗茨基表示，如果贝雷克未在国家元首面前宣誓，他就不是宪法法庭法官。

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