Вісім суддів КТ Польщі вимагають вибачень від голови клубу PiS Блащака — RMF24

У Польщі вісім суддів Конституційного трибуналу зажадали вибачень від голови парламентського клубу партії «Право і справедливість» Маріуша Блащака. Причиною стало його висловлювання про процедуру обрання суддів, у якому він згадав обрання Адольфа Гітлера. Про це повідомляє RMF24.

Вимога про вибачення

Уповноважений представник Магдалени Бентковської, Мацея Берека, Марціна Дзіурди, Анни Корвін-Пйотровської, Кристіана Маркевича, Славоміра Патири, Даріуша Шостека та Мацея Таборовського направив Блащаку вимогу про вибачення.

Судді назвали неприйнятним порівняння їхнього обрання Сеймом з обранням одного з найбільших злочинців в історії. У заяві вони зазначили, що такі висловлювання погіршують стандарти публічної дискусії та можуть призвести до ескалації словесного насильства.

Вони вимагають, щоб Блащак перепросив усіх вісьмох за формулювання і натяки, які, на їхню думку, порівнювали їх та процедуру їхнього обрання з обранням Гітлера рейхстагом. Також політик має визнати, що подібним висловлюванням не місце в польській публічній дискусії.

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Що сказав Блащак

Висловлювання Блащака пролунало під час його розмови з журналістами в Сеймі. У відповідь на слова репортерки про те, що Сейм більшістю голосів обрав кандидата до Конституційного трибуналу, він назвав такий підхід типовим для тоталітарних держав і заявив, що Гітлера також обрали німці.

Пізніше Блащак сказав, що президент Польщі стоїть на сторожі Конституції, а завдяки цьому країна зберігає частину принципів верховенства права. На його думку, верховенство права руйнують Дональд Туск і урядова коаліція.

Суперечка щодо присяги

Шестеро підписантів заяви були обрані Сеймом у березні. Двоє з них склали присягу в Президентському палаці 1 квітня, тоді як ще четверо зробили це 9 квітня в Колонній залі Сейму, заявивши, що складають її перед президентом. Голова Конституційного трибуналу Богдан Свєнчковський не допустив цих чотирьох осіб до розгляду справ, оскільки не визнав процедуру в Сеймі складанням присяги перед президентом.

Славомір Патира, якого Сейм обрав у червні, склав присягу в Президентському палаці наприкінці липня та заявив, що не розглядатиме справ, доки не допустять інших чотирьох суддів. Мацей Берек, обраний у вересні, також склав присягу в Сеймі. Президент Кароль Навроцький після цього заявив, що Берек не є суддею Конституційного трибуналу, якщо не склав присягу перед главою держави.

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