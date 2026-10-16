Власти Бразилии расследуют возможные умышленные поджоги в Амазонии после резкого роста числа пожаров накануне второго тура президентских выборов, назначенного на 25 октября. Количество очагов огня в регионе с 4 октября, когда состоялся первый тур голосования, выросло втрое, сообщает CBC World.

Признаки возможных поджогов

Министр окружающей среды Жоау Паулу Капобианку заявил Associated Press, что есть признаки заранее спланированных действий по разжиганию огня. Он и сотрудники природоохранных служб дважды облетали пострадавшие районы — в воскресенье и среду. По словам министра, в заповедных лесных зонах зафиксировали пожары, расположенные в отчетливом геометрическом порядке, что может указывать на их умышленное происхождение.

Сейчас неизвестно, кто именно мог вызвать пожары и каковы были мотивы. Особенно пострадали штаты Амазонас и Пара. Координатор федерального агентства ICMBio Жоау Морита отметил, что причины возгораний могут быть разными: в частности, сжигание жителями национальных лесных территорий участков с посевами вопреки запрету, месть за природоохранные меры или умышленные действия. Любое несанкционированное выжигание в Бразилии является преступлением.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Дым в Манаусе и политические споры

Дым от пожаров нарушил повседневную жизнь в Манаусе — столице штата Амазонас и крупнейшем городе бразильской части Амазонии. Там отменили занятия в школах, а жителям посоветовали пользоваться защитными масками. Биолог Сузана Браз, изучающая влияние токсичного пепла на реки региона, рассказала, что из-за дыма не могла спать в собственной спальне.

Пожары стали предметом споров в президентской кампании, где защита лесов и изменение климата почти не были центральными темами. В первом туре сенатор Флавиу Болсонару получил 47% голосов, а действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва — 45%. Союзники Болсонару критиковали правительство Лулы за реакцию на пожары. Президент, в свою очередь, заявил, что федеральные власти направляют ресурсы для помощи в тушении огня.

Научный директор Института экологических исследований Амазонии Ане Аленкар отметила, что рост числа пожаров в этот период ожидался из-за развития явления Эль-Ниньо, однако время увеличения числа очагов огня привлекает внимание. По ее словам, почти все возгорания в регионе вызваны деятельностью человека, преимущественно для обновления пастбищ или расчистки земель, а во время засухи огонь может выйти из-под контроля.

Читай нас в