巴西当局正在调查亚马孙地区可能发生的蓄意纵火，此前在定于10月25日举行的总统选举第二轮投票前，火灾数量大幅增加。自10月4日第一轮投票举行以来，该地区的火点数量增加了两倍，CBC World报道。

可能存在纵火的迹象

环境部长若昂·保罗·卡波比安科向美联社表示，有迹象表明存在预先策划的纵火行为。他与环境保护部门工作人员两次飞越受灾地区——分别是在周日和周三。部长称，在受保护的森林区域发现的火灾呈现明显的几何排列，这可能表明其系人为故意引发。

目前尚不清楚究竟是谁可能引发了这些火灾，以及动机为何。亚马孙州和帕拉州受灾尤为严重。联邦机构ICMBio协调员若昂·莫里塔指出，起火原因可能多种多样，包括国家森林区域居民违反禁令焚烧种植作物的地块、对环境保护措施的报复，或蓄意行为。在巴西，任何未经授权的焚烧都是犯罪。

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马瑙斯的烟雾与政治争议

火灾产生的烟雾扰乱了马瑙斯的日常生活。马瑙斯是亚马孙州首府，也是巴西亚马孙地区最大的城市。当地学校停课，并建议居民使用防护口罩。研究有毒灰烬对该地区河流影响的生物学家苏珊娜·布拉兹表示，由于烟雾，她无法在自己的卧室入睡。

火灾成为总统竞选中的争议话题，而森林保护和气候变化几乎不是竞选的核心议题。在第一轮投票中，参议员弗拉维奥·博索纳罗获得47%的选票，现任总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦获得45%。博索纳罗的盟友批评卢拉政府对火灾的应对。总统则表示，联邦当局正在调配资源协助灭火。

亚马孙环境研究所科学主任阿内·阿伦卡尔指出，由于厄尔尼诺现象的发展，预计这一时期火灾数量会增加，但火点数量增加的时间点引起关注。她表示，该地区几乎所有火灾均由人类活动引起，主要是为了更新牧场或清理土地，而在干旱期间，火势可能失去控制。

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