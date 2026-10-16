在肯尼亚内罗毕，法院裁定前省专员戴维斯·内森·切洛戈伊在一宗涉案金额13.5亿肯尼亚先令的土地诈骗案中五项罪名成立。据Nation Kenya报道，法院认定切洛戈伊就下卡贝特地区一块面积为7.39公顷的土地欺骗了两名商人。

控方证据

地方法官多尔菲娜·阿莱戈裁定，控方已排除合理怀疑地证明了该案。审理期间有19名证人作证，其中大多数是国家土地与实体规划部门的工作人员。法院认为，他们的证词驳斥了切洛戈伊对争议土地的主张。

两名商人向法院表示，他们根据2007年1月23日签订的协议，以3300万肯尼亚先令从Liney Company Limited购买了该地块。受害人提交的所有权历史于2022年得到环境与土地法院支持，随后其裁决又获上诉法院确认。

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辩方说法

切洛戈伊称，肯尼亚前总统丹尼尔·阿拉普·莫伊于1995年1月以248万肯尼亚先令将该土地分配给他。他以公务职责解释办理文件延迟，并称自己于2021年6月4日获得该土地的所有权证。

法院认定，切洛戈伊未提供证明土地分配合法性或合法所有权链条的文件。土地登记官波琳·阿钦表示，为支持其主张而提交的文件上的签名和印章印痕并不真实。

第二名被告、前土地管理副主任安德鲁·阿塞里·基伦古因证据不足被法院宣告无罪。切洛戈伊被羁押在Industrial Area Prison，其保释被取消。11月2日，他将再次出庭，法院将审议从轻情节并量刑。

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