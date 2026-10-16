В Найроби, Кения, суд признал бывшего провинциального комиссара Дэвиса Натана Челогоя виновным по пяти пунктам обвинения по делу о земельном мошенничестве на 1,35 млрд кенийских шиллингов. Как сообщает Nation Kenya, суд установил, что Челогой обманул двух бизнесменов в отношении земельного участка площадью 7,39 гектара в районе Лоуэр-Кабете.

Доказательства обвинения

Магистрат Дольфина Алего постановила, что обвинение доказало дело вне разумных сомнений. В ходе процесса выступили 19 свидетелей, преимущественно сотрудники Государственного департамента земельных вопросов и физического планирования. По оценке суда, их показания опровергли претензии Челогоя на спорную землю.

Двое бизнесменов сообщили суду, что приобрели участок у компании Liney Company Limited по договору от 23 января 2007 года за 33 млн кенийских шиллингов. Историю права собственности, представленную потерпевшими, в 2022 году поддержал Суд по вопросам окружающей среды и земельных ресурсов, а затем его решение подтвердил Апелляционный суд.

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Версия защиты

Челогой утверждал, что бывший президент Кении Даниэль арап Мои выделил ему землю в январе 1995 года за 2,48 млн кенийских шиллингов. Он объяснял задержку в оформлении документов служебными обязанностями, а титул на землю получил 4 июня 2021 года.

Суд пришел к выводу, что Челогой не предоставил документов, подтверждающих законность выделения земли или законную цепочку права собственности. Регистратор земель Полин Ачиенг заявила, что подписи и оттиски печатей на документах, представленных в поддержку его претензий, не были подлинными.

Второго обвиняемого, бывшего заместителя директора земельной администрации Эндрю Ассери Кирунгу, суд оправдал из-за недостаточности доказательств. Челогоя взяли под стражу в Industrial Area Prison, его залог отменили. 2 ноября он должен вновь предстать перед судом для рассмотрения смягчающих обстоятельств и назначения наказания.

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