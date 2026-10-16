W Nairobi w Kenii sąd uznał byłego komisarza prowincjonalnego Davisa Nathana Chelogoia za winnego pięciu zarzutów w sprawie oszustwa gruntowego na kwotę 1,35 mld szylingów kenijskich. Jak podaje Nation Kenya, sąd ustalił, że Chelogoi oszukał dwóch biznesmenów w sprawie działki o powierzchni 7,39 hektara w rejonie Lower Kabete.

Dowody oskarżenia

Sędzia Dolphina Alego orzekła, że oskarżenie udowodniło sprawę ponad wszelką wątpliwość. W postępowaniu zeznawało 19 świadków, głównie pracowników Państwowego Departamentu ds. Gruntów i Planowania Przestrzennego. Zdaniem sądu ich zeznania podważyły roszczenia Chelogoia do spornej ziemi.

Dwaj biznesmeni powiedzieli sądowi, że kupili działkę od Liney Company Limited na podstawie umowy z 23 stycznia 2007 roku za 33 mln szylingów kenijskich. Historię prawa własności przedstawioną przez pokrzywdzonych w 2022 roku podtrzymał Sąd ds. Środowiska i Gruntów, a następnie jego orzeczenie potwierdził Sąd Apelacyjny.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wersja obrony

Chelogoi twierdził, że były prezydent Kenii Daniel arap Moi przydzielił mu ziemię w styczniu 1995 roku za 2,48 mln szylingów kenijskich. Wyjaśniał opóźnienie w załatwieniu dokumentów obowiązkami służbowymi, a tytuł własności ziemi otrzymał 4 czerwca 2021 roku.

Sąd uznał, że Chelogoi nie przedstawił dokumentów potwierdzających legalność przydziału ziemi ani zgodnego z prawem łańcucha prawa własności. Rejestratorka gruntów Pauline Achieng oświadczyła, że podpisy i odciski pieczęci na dokumentach przedstawionych na poparcie jego roszczeń nie były autentyczne.

Drugi oskarżony, były zastępca dyrektora administracji gruntów Andrew Asseri Kirungu, został uniewinniony z powodu niewystarczających dowodów. Chelogoia osadzono w Industrial Area Prison, a jego kaucję anulowano. 2 listopada ma ponownie stawić się przed sądem w celu rozpatrzenia okoliczności łagodzących i wymierzenia kary.

Czytaj nas na