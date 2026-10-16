也门称已对胡塞武装发动逾1.7万次打击——Asharq Al-Awsat

也门武装部队表示，自“也门黎明”行动开始以来，已对胡塞武装阵地发动逾1.7万次空中和地面打击。这些行动在支持合法性联盟的支持下开展，最激烈的战斗发生在塔伊兹省和拉赫季省，Asharq Al-Awsat报道。

塔伊兹西部的战斗

据也门军方消息，在过去24小时内实施了逾1250次打击。他们称，约700名胡塞武装人员被消灭，同时逾150辆车辆和军事装备被摧毁或失去作战能力。

最激烈的冲突发生在塔伊兹市以西，其中包括贾巴勒-汗山地区。政府军称，他们击退了持续约12小时的胡塞武装攻势，并夺回了袭击者渗透进入的阵地。旧机场附近、古拉卜和比尔巴希地区，以及该市东部共和宫周边也发生了战斗。

在塔伊兹省南部，政府军报告称在阿克鲁德和阿什-沙卡卜方向击退了攻击。根据他们的消息，空军袭击了米斯拉赫区拉斯安纳季德地区的一支坦克和军用车辆纵队，以及Sofitel山和阿德达巴卜方向的胡塞武装阵地。

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对城市的导弹袭击

在拉赫季省西部，“南方巨人”旅向穆达拉巴前线调派了增援部队。该部队代表称，他们在击退渗透企图时摧毁了胡塞武装装备。塔伊兹以西的瓦齐亚前线也持续发生冲突。

马里卜地方当局表示，胡塞武装当晚向该市住宅区发射了9枚弹道导弹及另外7枚弹药。公共卫生和人口部长卡西姆·布海比赫表示，在亚丁，针对马阿希格总统府和布赖卡地区的导弹袭击造成的死亡人数已升至5人，另有16人受伤。

也门总统领导委员会主席拉沙德·阿里米表示，行动将继续进行。他称，其目标是恢复国家机构，并将国家权力延伸至也门全境，包括首都萨那。

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