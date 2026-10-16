Вооруженные силы Йемена заявили, что с начала операции «Рассвет Йемена» нанесли более 17 тысяч воздушных и наземных ударов по позициям хуситов. Операции проводятся при поддержке Коалиции в поддержку законности, а наиболее интенсивные бои шли в провинциях Таиз и Лахдж, сообщает Asharq Al-Awsat.

Бои на западе Таиза

По данным йеменских военных, за последние сутки было нанесено более 1250 ударов. Они заявили о нейтрализации около 700 бойцов-хуситов, а также об уничтожении или выводе из строя более 150 транспортных средств и единиц военной техники.

Наиболее ожесточенные столкновения произошли к западу от города Таиз, в частности в районе горы Джабаль-Хан. Правительственные силы утверждают, что отразили наступление хуситов, продолжавшееся около 12 часов, и вернули позиции, на которые проникли нападавшие. Бои также шли возле старого аэропорта, в районах Гураб и Бир-Баши, а также вокруг Республиканского дворца на востоке города.

В южной части провинции Таиз правительственные войска сообщили об отражении атак на направлениях Аль-Акруд и Аш-Шакаб. Авиация, по их данным, атаковала колонну танков и военных автомобилей в районе Рас-ан-Наджд в округе Аль-Мисрах, а также позиции хуситов на холме Sofitel и на направлении Ад-Дабаб.

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Ракетные удары по городам

В западной части провинции Лахдж бригады «Южные гиганты» перебросили подкрепления на фронт Аль-Мудараба. Представители формирования заявили, что уничтожили технику хуситов, отражая попытки проникновения. Столкновения также продолжались на фронте Аль-Вазия к западу от Таиза.

Местные власти Мариба заявили, что хуситы вечером выпустили по жилым кварталам города девять баллистических ракет и еще семь боеприпасов. По словам министра здравоохранения и народонаселения Касема Бухайбеха, в Адене число погибших в результате ракетного удара по президентскому дворцу Маашик и району Аль-Бурайка выросло до пяти, еще 16 человек получили ранения.

Глава Президентского руководящего совета Йемена Рашад аль-Алими заявил, что операция будет продолжаться. По его словам, ее целью является восстановление государственных институтов и распространение власти государства на всю территорию Йемена, в том числе на столицу Сану.

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