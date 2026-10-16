Jemeńskie siły zbrojne oświadczyły, że od początku operacji „Świt Jemenu” przeprowadziły ponad 17 tys. uderzeń powietrznych i naziemnych na pozycje Huti. Operacje są prowadzone przy wsparciu Koalicji na rzecz Poparcia Prawowitości, a najintensywniejsze walki toczyły się w prowincjach Taiz i Lahdż, informuje Asharq Al-Awsat.

Walki na zachodzie Taiz

Według jemeńskich wojskowych w ciągu ostatniej doby przeprowadzono ponad 1250 uderzeń. Oświadczyli oni, że zneutralizowali około 700 bojowników Huti, a także zniszczyli lub unieruchomili ponad 150 pojazdów i jednostek sprzętu wojskowego.

Najzacieklejsze starcia miały miejsce na zachód od miasta Taiz, w tym w rejonie góry Dżabal Chan. Siły rządowe twierdzą, że odparły ofensywę Huti, która trwała około 12 godzin, i odzyskały pozycje, na które przedostali się napastnicy. Walki toczyły się również w pobliżu starego lotniska, w rejonach Ghurab i Bir Basza oraz wokół Pałacu Republikańskiego we wschodniej części miasta.

W południowej części prowincji Taiz wojska rządowe poinformowały o odparciu ataków na kierunkach Al-Akrud i Asz-Szakab. Lotnictwo, według ich danych, zaatakowało kolumnę czołgów i pojazdów wojskowych w rejonie Ras an-Nadżd w dystrykcie Al-Misrach, a także pozycje Huti na wzgórzu Sofitel i na kierunku Ad-Dabab.

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Uderzenia rakietowe na miasta

W zachodniej części prowincji Lahdż Brygady Południowych Gigantów przerzuciły posiłki na front Al-Mudaraba. Przedstawiciele formacji oświadczyli, że zniszczyli sprzęt Huti, odpierając próby infiltracji. Starcia trwały również na froncie Al-Wazija na zachód od Taiz.

Lokalne władze Maribu oświadczyły, że Huti wieczorem wystrzelili w kierunku dzielnic mieszkalnych miasta dziewięć rakiet balistycznych oraz kolejnych siedem pocisków. Według ministra zdrowia publicznego i ludności Kasema Buhaibeha liczba zabitych w Adenie w wyniku uderzenia rakietowego w Pałac Prezydencki Maashiq i rejon Al-Burajka wzrosła do pięciu, a kolejnych 16 osób zostało rannych.

Przewodniczący Jemeńskiej Prezydenckiej Rady Przywódczej Raszad al-Alimi oświadczył, że operacja będzie kontynuowana. Jak powiedział, jej celem jest przywrócenie instytucji państwowych oraz rozszerzenie władzy państwa na całe terytorium Jemenu, w tym na stolicę Sanę.

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