卢拉支持将刑事责任年龄降至16岁——《卫报》

巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦表示，他支持将巴西法律归类为特别严重犯罪的刑事责任年龄从18岁降至16岁。这意味着他的此前立场发生改变：卢拉及其政党此前反对此举。

据《卫报》报道，总统周四晚间在接受TV Globo采访时表明了自己的立场。当被问及他是否指将年龄降至16岁时，卢拉给予了肯定答复。

第二轮投票前的声明

这项声明是在总统选举第二轮投票前略多于一周时发表的。第一轮投票中，现任总统的对手、持极右翼观点的参议员弗拉维奥·博索纳罗以220万票的优势领先卢拉，并且根据民调保持微弱领先。

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弗拉维奥·博索纳罗及其父亲、前总统雅伊尔·博索纳罗长期支持降低刑事责任年龄。同时，他们提议将该年龄定为14岁。本周最新民调显示，80%的巴西民众支持降低责任年龄。

对该提议的批评

巴西特别严重犯罪清单包括谋杀、强奸、伪造药品和贩毒等。巴西监狱中服刑的81.6万人中，约四分之一因贩毒被判刑。

人权组织和安全专家长期以来一直批评降低刑事责任年龄的提议。他们认为，这类决定无助于遏制暴力，反而可能在拥挤的监狱中加剧有组织犯罪对年轻人的招募。巴西主教团也表示，该提议没有消除暴力的根源，年轻人过早进入监狱系统可能会加深暴力和社会排斥的循环。

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