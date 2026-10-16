Prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva oświadczył, że popiera obniżenie wieku odpowiedzialności karnej z 18 do 16 lat w przypadku przestępstw zakwalifikowanych przez brazylijskie prawo jako szczególnie ciężkie. Oznacza to zmianę jego wcześniejszego stanowiska: wcześniej Lula i jego partia sprzeciwiali się takiemu krokowi.

Jak informuje The Guardian, prezydent przedstawił swoje stanowisko w wywiadzie dla TV Globo w czwartek wieczorem. Zapytany, czy ma na myśli obniżenie wieku do 16 lat, Lula odpowiedział twierdząco.

Oświadczenie przed drugą turą

Oświadczenie padło nieco ponad tydzień przed drugą turą wyborów prezydenckich. W pierwszej turze przeciwnik urzędującego prezydenta, senator o skrajnie prawicowych poglądach Flávio Bolsonaro, wyprzedził Lulę o 2,2 mln głosów i według sondaży utrzymywał niewielką przewagę.

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Flávio Bolsonaro i jego ojciec, były prezydent Jair Bolsonaro, od dawna popierają obniżenie wieku odpowiedzialności karnej. Jednocześnie proponują ustalenie go na poziomie 14 lat. Ostatni sondaż przeprowadzony w tym tygodniu wykazał, że 80% mieszkańców Brazylii popiera obniżenie wieku odpowiedzialności.

Krytyka propozycji

Do listy szczególnie ciężkich przestępstw w Brazylii należą między innymi zabójstwo, gwałt, fałszowanie leków i handel narkotykami. Około jedna czwarta z 816 tys. osób odbywających kary w brazylijskich więzieniach została skazana za handel narkotykami.

Organizacje praw człowieka i eksperci ds. bezpieczeństwa od dawna krytykują propozycje obniżenia wieku odpowiedzialności karnej. Ich zdaniem takie decyzje nie pomagają przeciwdziałać przemocy, lecz mogą nasilić rekrutowanie młodych ludzi przez zorganizowaną przestępczość w przepełnionych więzieniach. Konferencja Episkopatu Brazylii również oświadczyła, że propozycja nie eliminuje przyczyn przemocy, a przedwczesne trafianie młodych ludzi do systemu penitencjarnego może pogłębić cykle przemocy i wykluczenia społecznego.

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