Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что поддерживает снижение возраста уголовной ответственности с 18 до 16 лет за преступления, отнесенные бразильским законодательством к категории особо тяжких. Это означает изменение его прежней позиции: ранее Лула и его партия выступали против такого шага.

Как сообщает The Guardian, президент изложил свою позицию в интервью телеканалу TV Globo в четверг вечером. Отвечая на вопрос, имеет ли он в виду снижение возраста до 16 лет, Лула ответил утвердительно.

Заявление перед вторым туром

Заявление прозвучало чуть более чем за неделю до второго тура президентских выборов. В первом туре соперник действующего президента, сенатор ультраправых взглядов Флавиу Болсонару, опередил Лулу на 2,2 млн голосов и, согласно опросам, сохранял небольшое преимущество.

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Флавиу Болсонару и его отец, бывший президент Жаир Болсонару, давно поддерживают снижение возраста уголовной ответственности. При этом они предлагают установить его на уровне 14 лет. Последний опрос на этой неделе показал, что 80% населения Бразилии поддерживают снижение возраста ответственности.

Критика предложения

В перечень особо тяжких преступлений в Бразилии входят, в частности, убийство, изнасилование, фальсификация лекарств и наркоторговля. Примерно четверть из 816 тысяч человек, отбывающих наказание в бразильских тюрьмах, осуждены за наркоторговлю.

Правозащитные организации и эксперты по безопасности давно критикуют предложения о снижении возраста уголовной ответственности. По их мнению, такие решения не помогают противодействовать насилию, но могут усилить вербовку молодежи организованной преступностью в переполненных тюрьмах. Епископская конференция Бразилии также заявила, что предложение не устраняет причин насилия, а преждевременное попадание молодежи в пенитенциарную систему может углубить циклы насилия и социального исключения.

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