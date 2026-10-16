Йеменская армия заявила о новом продвижении на восточном фронте в провинции Мариб и установлении контроля над несколькими стратегическими позициями, ранее удерживаемыми хуситами. Об этом Anadolu Agency сообщило со ссылкой на заявление военных.

Заявления о потерях хуситов

В йеменской армии также заявили, что ее силы продолжают оказывать военное давление на хуситов на южном и западном направлениях. Военные утверждают, что за 24 часа нейтрализовали более 430 бойцов хуситов, а также уничтожили или вывели из строя более 100 единиц военной техники и других военных средств.

Удары вблизи Таиза

Связанная с армией структура Taiz Military Axis заявила об ударах по позициям хуситов в Таизе. По ее данным, военная авиация нанесла три удара по блокпосту Аль-Хангар и холмам Аль-Макбаба и Аль-Камиль в районе Ад-Дабаб к западу от города.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Ранее йеменская армия сообщала, что отразила масштабное нападение хуситов на Таиз после почти восьми часов интенсивных боев. Военные заявили о гибели как минимум 16 бойцов.

Столкновения происходят в рамках правительственной операции «Рассвет Йемена», начатой ранее в этом месяце для возвращения территорий, контролируемых хуситами, включая столицу Сану. Конфликт в Йемене продолжается с 2014 года, когда хуситы захватили Сану и несколько провинций. В следующем году в поддержку международно признанного правительства вмешалась коалиция во главе с Саудовской Аравией. По данным агентства, последняя эскалация началась в июле после прекращения перемирия 2022 года.

Читай нас в