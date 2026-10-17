Зеленский считает, что США будут и дальше ослаблять санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что США могут и в дальнейшем ослаблять санкции против России. Он назвал так называемую «diesel deal» — договоренность о дизельном топливе — лишь первым шагом и заявил, что такие решения не заставят Владимира Путина прекратить войну. Также Зеленский раскритиковал решение Дональда Трампа относительно законопроекта сенатора Линдси Грэма, который предусматривал усиление давления на Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский предполагает, что Соединенные Штаты продолжат ослаблять санкции против России. По словам главы государства, соглашение, которое называют «diesel deal», может быть лишь началом дальнейших решений относительно санкционных ограничений. Зеленский считает, что такой подход не поможет остановить российскую агрессию. «К сожалению, снятие санкций будет продолжаться. Я считаю, что “diesel deal” — это лишь первый шаг. Мне кажется, что таким образом нельзя остановить Путина», — подчеркнул президент.

Он добавил, что ослабление ограничений может быть воспринято российским руководством как признак поддержки со стороны Вашингтона.

Зеленский призвал Трампа добиться прекращения войны

Несмотря на критику решений США, Зеленский выразил надежду, что американский президент Дональд Трамп будет прилагать усилия, чтобы заставить Россию прекратить боевые действия. В частности, Украина ожидает, что Москва прекратит убийства людей, удары по энергетической инфраструктуре и саму войну. «Мы очень надеемся, и я лично, что президент США будет делать все, чтобы Путин прекратил убийства, прекратил удары по нашей энергетике, прекратил эту войну», — заявил Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что уступки России не должны сопровождаться ограничениями для Украины в ответ на российские атаки. По его мнению, ни ослабление санкций, ни сдерживание украинских ответных ударов не заставят Кремль прекратить агрессию. Президент также отметил, что ожидает от США ещё нескольких шагов, связанных со снятием санкций с России.

Зеленский раскритиковал решение Трампа по законопроекту Грэма

Отдельно глава государства выразил разочарование решением Дональда Трампа по законопроекту американского сенатора Линдси Грэма. Этот документ был связан с усилением давления на Россию. Зеленский напомнил, что Грэм последовательно поддерживал Украину. По его словам, сенатор посещал нашу страну накануне своей смерти.

Президент также обратил внимание на то, что законопроект пользовался поддержкой обеих основных политических партий США — Республиканской и Демократической. «Была двухпартийная поддержка этого закона. И сейчас решение заблокировать всё это, мне кажется, неправильно и помогает только русским», — подчеркнул Зеленский.

Таким образом, президент Украины выразил обеспокоенность как возможным дальнейшим ослаблением санкций против России, так и блокированием законодательных инициатив, направленных на усиление давления на Кремль. По мнению Зеленского, такие решения не приближают окончание войны и не гарантируют прекращение российских ударов по Украине. Об этом он заявил во время общения с представителями СМИ.

Спецпредставитель российского диктаторского режима Кирилл Дмитриев приветствовал решение президента США Дональда Трампа приостановить действие отдельных положений «закона Грема» — так называемых «адских санкций». Эти положения предусматривают введение ограничений против России. Дмитриев назвал шаг американского лидера «историческим моментом».

Президент США Дональд Трамп 16 октября подписал указ о приостановке широких пошлин, ограничений и санкций, которые покойный сенатор Линдси Грэм предлагал ввести за покупку российских энергоносителей.

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