也门军方表示，其在马里卜省东部战线取得新的进展，并控制了数个此前由胡塞武装掌握的战略阵地。阿纳多卢通讯社援引军方声明报道了这一消息。

关于胡塞武装损失的说法

也门军方还表示，其部队继续在南部和西部方向对胡塞武装施加军事压力。军方声称，在24小时内消灭了超过430名胡塞武装人员，并摧毁或使超过100件军事装备及其他军事资产失去作战能力。

塔伊兹附近的打击

与军方有关联的Taiz Military Axis表示，已对塔伊兹的胡塞武装阵地实施打击。据其称，军用飞机对位于该市以西Ad-Dabab地区的Al-Khangar检查站以及Al-Makbaba和Al-Kamil山丘实施了三次打击。

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此前，也门军方称，在近八小时的激烈战斗后，击退了胡塞武装对塔伊兹发动的大规模袭击。军方表示，至少16名武装人员死亡。

冲突是在政府“也门黎明”行动框架内发生的，该行动于本月早些时候启动，旨在夺回包括首都萨那在内的胡塞武装控制地区。也门冲突自2014年持续至今，当时胡塞武装夺取了萨那和数个省份。次年，由沙特阿拉伯领导的联盟介入，以支持获得国际承认的政府。据该通讯社报道，在2022年停战结束后，最新一轮升级于7月开始。

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