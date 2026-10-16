世界银行集团计划为尼日利亚的农业和数字基础设施调动最高57.9亿美元的私人融资。尼日利亚总统博拉·蒂努布表示，这项倡议将帮助企业扩大经营并吸引投资进入经济领域，据Premium Times Nigeria报道。

蒂努布表示，尼日利亚已实施旨在为投资奠定更坚实基础、改善民众创收机会的经济改革。

支持农民、小企业和教育

世界银行表示，该倡议旨在帮助播种季前寻求优质种子的农民、无法获得可负担信贷的小企业主，以及难以接入数字课堂的学生。

为吸引私人资本，计划结合世界银行支持的项目、国际金融公司融资，以及多边投资担保机构提供的风险缓释工具。世界银行表示，这种做法旨在将私人资金引入对尼日利亚增长和经济转型至关重要的领域。

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光纤网络和投资项目组合

该倡议还旨在支持政府的Project BRIDGE项目。该项目 предусматривает铺设9万公里新的光纤基础设施，并扩大全国范围内的数字连接。全国开放接入网络计划在公私合作伙伴关系框架下建设、持有和运营。

世界银行预计，首轮投资者遴选将吸引至少1.56亿美元私人资本。后续融资到2030年前可能撬动高达11亿美元的私人投资。

蒂努布还表示，尼日利亚已形成由65个可供投资项目组成的项目组合，正在寻求785亿美元资金。他表示，财政部长兼经济协调员泰沃·奥耶代莱和尼日利亚中央银行行长奥拉耶米·卡多索在2026年国际货币基金组织和世界银行年会期间，于曼谷举行的Nigeria Investors Forum上介绍了这些机会。

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