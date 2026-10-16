Grupa Banku Światowego planuje zmobilizować dla Nigerii do 5,79 mld dolarów prywatnego finansowania na rolnictwo i infrastrukturę cyfrową. Prezydent Nigerii Bola Tinubu oświadczył, że inicjatywa pomoże przedsiębiorstwom rozszerzać działalność i przyciągać inwestycje do gospodarki, informuje Premium Times Nigeria.

Według Tinubu Nigeria wprowadziła reformy gospodarcze, które mają stworzyć silniejsze podstawy dla inwestycji i poprawić możliwości zarobkowe ludności.

Wsparcie dla rolników, małych firm i edukacji

Według Banku Światowego inicjatywa ma pomóc rolnikom poszukującym wysokiej jakości nasion przed sezonem siewów, właścicielom małych firm, którzy nie mogą uzyskać dostępnego kredytu, a także studentom, którym trudno jest połączyć się z cyfrowymi klasami.

Aby przyciągnąć kapitał prywatny, planowane jest połączenie programów wspieranych przez Bank Światowy, finansowania Międzynarodowej Korporacji Finansowej oraz instrumentów ograniczania ryzyka oferowanych przez Wielostronną Agencję Gwarancji Inwestycyjnych. Bank oświadczył, że takie podejście ma skierować prywatne środki do sektorów istotnych dla wzrostu i transformacji gospodarczej Nigerii.

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Sieć światłowodowa i portfel inwestycyjny

Inicjatywa ma również wesprzeć rządowy projekt Project BRIDGE, który przewiduje rozbudowę 90 tys. kilometrów nowej infrastruktury światłowodowej i rozszerzenie łączności cyfrowej w całym kraju. Ogólnokrajowa sieć otwartego dostępu ma być budowana, pozostawać własnością i być eksploatowana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Bank Światowy oczekuje, że pierwsza runda wyboru inwestorów przyciągnie co najmniej 156 mln dolarów prywatnego kapitału. Dalsze finansowanie może potencjalnie otworzyć drogę do 1,1 mld dolarów prywatnych inwestycji do 2030 roku.

Tinubu oświadczył również, że Nigeria utworzyła portfel 65 projektów gotowych do inwestowania, dla których poszukuje 78,5 mld dolarów. Według niego minister finansów i koordynator gospodarki Taiwo Oyedele oraz prezes Banku Centralnego Nigerii Olayemi Cardoso przedstawili te możliwości na Nigeria Investors Forum w Bangkoku podczas dorocznych spotkań MFW i Banku Światowego w 2026 roku.

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