Группа Всемирного банка планирует мобилизовать для Нигерии до $5,79 млрд частного финансирования для сельского хозяйства и цифровой инфраструктуры. Президент Нигерии Бола Тинубу заявил, что инициатива поможет предприятиям расширять деятельность и привлекать инвестиции в экономику, сообщает Premium Times Nigeria.

По словам Тинубу, Нигерия внедрила экономические реформы, призванные создать более прочную основу для инвестиций и улучшить возможности населения для заработка.

Поддержка фермеров, малого бизнеса и образования

По данным Всемирного банка, инициатива должна помочь фермерам, ищущим качественные семена перед посевным сезоном, владельцам малых предприятий, которые не могут получить доступный кредит, а также студентам, которым сложно подключиться к цифровым классам.

Для привлечения частного капитала планируется объединить программы при поддержке Всемирного банка, финансирование Международной финансовой корпорации и инструменты снижения рисков от Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций. В банке заявили, что такой подход должен направить частные средства в сектора, важные для роста и экономической трансформации Нигерии.

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Оптоволоконная сеть и инвестиционный портфель

Инициатива также должна поддержать правительственный проект Project BRIDGE, предусматривающий развертывание 90 тыс. километров новой оптоволоконной инфраструктуры и расширение цифрового подключения по всей стране. Общенациональную сеть открытого доступа планируют строить, сохранять в собственности и эксплуатировать в рамках государственно-частного партнерства.

Во Всемирном банке ожидают, что первый раунд отбора инвесторов привлечет не менее $156 млн частного капитала. Последующее финансирование потенциально может открыть до $1,1 млрд частных инвестиций к 2030 году.

Тинубу также заявил, что Нигерия сформировала портфель из 65 готовых к инвестированию проектов, для которых ищут $78,5 млрд. По его словам, министр финансов и координатор экономики Тайво Ойеделе и глава Центрального банка Нигерии Олаеми Кардосо представили эти возможности на Nigeria Investors Forum в Бангкоке во время ежегодных встреч МВФ и Всемирного банка в 2026 году.

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