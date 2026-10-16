美国总统唐纳德·特朗普称一名持枪目击者为伟大的英雄。这名目击者在俄勒冈州本德市Silver Rail Elementary School发生枪击事件后，开枪打死了一名16岁的袭击者。袭击者杀害了3名儿童和1名教师，另有1名儿童和1名教师受重伤。

特朗普的反应

特朗普10月16日对记者表示，情况本可能糟糕得多。他说，这名男子有枪，也会使用枪支。

据Channel NewsAsia报道，警方表示，这名目击者追赶枪手至学校，并在执法人员抵达前将其击毙。

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关于枪支流通的讨论

特朗普的声明与美国全国步枪协会的立场相呼应。该协会在袭击发生后强调了守法持枪公民的重要性。该组织称，这名目击者的行为体现了那些在他人生命受到威胁时准备采取行动的人的英雄主义。

与此同时，倡导加强枪支流通管控的GIFFORDS组织表示，美国枪支暴力危机正在夺走儿童的生命。根据Gun Violence Archive的数据，今年该国已记录超过360起大规模枪击事件。该组织将至少4人受伤、不包括袭击者的事件归为此类事件。

民调显示，公众广泛支持对购枪实施更严格的管控，但全国步枪协会反对新的限制措施，立法者也多次未能通过相应决定。

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