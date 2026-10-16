Prezydent USA Donald Trump nazwał wielkim bohaterem uzbrojonego świadka, który zastrzelił 16-letniego napastnika po strzelaninie w szkole podstawowej Silver Rail Elementary School w Bend w stanie Oregon. Napastnik zabił troje dzieci i nauczyciela, a kolejne dziecko i nauczyciel odnieśli krytyczne obrażenia.

Reakcja Trumpa

Trump powiedział dziennikarzom 16 października, że sytuacja mogła być znacznie gorsza. Stwierdził, że mężczyzna miał broń i umiał się nią posługiwać.

Jak informuje Channel NewsAsia, policja podała, że świadek ścigał strzelca do szkoły i zastrzelił go przed przybyciem organów ścigania.

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Dyskusja o obrocie bronią

Wypowiedź Trumpa współgra ze stanowiskiem amerykańskiego National Rifle Association, które po ataku podkreśliło znaczenie przestrzegających prawa uzbrojonych obywateli. Organizacja nazwała działania świadka przykładem bohaterstwa ludzi gotowych działać, gdy życie innych znajduje się pod zagrożeniem.

Jednocześnie grupa GIFFORDS, opowiadająca się za zaostrzeniem kontroli nad obrotem bronią, oświadczyła, że kryzys przemocy z użyciem broni w USA odbiera życie dzieciom. Według Gun Violence Archive w tym roku w kraju odnotowano ponad 360 masowych strzelanin. Organizacja zalicza do nich przypadki, w których ranne zostały co najmniej cztery osoby, nie licząc napastnika.

Sondaże wskazują na szerokie poparcie dla surowszej kontroli zakupów broni, jednak National Rifle Association sprzeciwia się nowym ograniczeniom, a ustawodawcy wielokrotnie nie zdołali przyjąć odpowiednich rozwiązań.

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