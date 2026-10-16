Президент США Дональд Трамп назвал большим героем вооруженного очевидца, который застрелил 16-летнего нападавшего после стрельбы в начальной школе Silver Rail Elementary School в городе Бенд, штат Орегон. Нападавший убил троих детей и учителя, еще один ребенок и учитель получили критические ранения.

Реакция Трампа

Трамп заявил журналистам 16 октября, что ситуация могла быть значительно хуже. Он сказал, что у мужчины было оружие и он умел им пользоваться.

Как сообщает Channel NewsAsia, полиция заявила, что очевидец преследовал стрелка до школы и застрелил его до прибытия правоохранителей.

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Дискуссия об обороте оружия

Заявление Трампа перекликается с позицией Национальной стрелковой ассоциации США, которая после нападения подчеркнула важность законопослушных вооруженных граждан. Организация назвала действия очевидца примером героизма людей, готовых действовать, когда жизни других оказываются под угрозой.

В то же время группа GIFFORDS, выступающая за усиление контроля над оборотом оружия, заявила, что кризис вооруженного насилия в США уносит жизни детей. По данным Gun Violence Archive, в этом году в стране зафиксировали более 360 массовых стрельб. Организация относит к ним случаи, когда ранены как минимум четыре человека, не считая нападавшего.

Опросы свидетельствуют о широкой поддержке более жесткого контроля за покупкой оружия, однако Национальная стрелковая ассоциация выступает против новых ограничений, а законодатели неоднократно не могли принять соответствующие решения.

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