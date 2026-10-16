35场美国参议院选举中有21场未安排辩论——BBC新闻

在美国，在11月3日选举前，35场参议院席位争夺战中有21场未安排主要候选人之间的辩论。BBC新闻援引ABC新闻的一项分析报道称。与此同时，在一些竞争激烈的州，辩论伴随着人身攻击，以及围绕共和党人对总统唐纳德·特朗普态度的争论。

共和党人与特朗普的分歧

根据路透社的分析，在竞争激烈的众议院和参议院选举中，三分之二的候选人在本次选举活动期间在某种程度上与特朗普产生了分歧。正竞选第六个任期的缅因州共和党参议员苏珊·柯林斯在辩论中强调了她与总统之间的分歧。她的对手是民主党人特洛伊·杰克逊，他曾任缅因州参议院议长。

在艾奥瓦州，与民主党人乔什·图雷克竞争的共和党联邦众议员阿什利·辛森批评了特朗普政府与侵略国俄罗斯就向美国进口30万吨达成的协议。她表示，应当在不与俄罗斯达成此类协议的情况下降低汽油和柴油价格。

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辩论期间的人身攻击

在密歇根州，获特朗普支持的共和党人迈克·罗杰斯在辩论期间询问，他的民主党对手阿卜杜勒·埃尔-赛义德的家人是否有人在“观察名单”上。埃尔-赛义德若获胜，可能成为美国参议院首位穆斯林议员；他回应称罗杰斯是“特朗普政府的傀儡”。

在佐治亚州，现任民主党参议员乔恩·奥索夫与共和党联邦众议员迈克·柯林斯也互相辱骂。奥索夫指责对手为数据中心开发商的利益从佐治亚州居民手中拿走资金，并称其为偏执者。柯林斯表示，奥索夫在传播“疯狂言论”，并说他谴责种族主义、反犹主义和仇恨，无论它们来自何处。

得克萨斯州选战没有辩论

在得克萨斯州，民主党人詹姆斯·塔拉里科接受了不同新闻网络发出的四份辩论邀请，而共和党人肯·帕克斯顿没有同意其中任何一份。今年7月，帕克斯顿竞选团队的一名代表曾告诉媒体，他将与塔拉里科辩论，但此后竞选团队和候选人本人几乎没有就此事发表公开评论。曾在共和党初选中支持帕克斯顿的特朗普也呼吁候选人举行辩论。

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