В США в 21 из 35 гонок за места в Сенате перед выборами 3 ноября не запланированы дебаты между основными кандидатами. Об этом BBC News сообщило со ссылкой на анализ ABC News. В то же время в ряде конкурентных штатов дебаты сопровождались личными выпадами и спорами об отношении республиканцев к президенту Дональду Трампу.

Разногласия республиканцев с Трампом

Согласно анализу Reuters, две трети кандидатов в конкурентных гонках в Палату представителей и Сенат в той или иной степени разошлись с Трампом во время нынешней избирательной кампании. Сенатор-республиканка от штата Мэн Сьюзен Коллинз, баллотирующаяся на шестой срок, во время дебатов подчеркнула свои разногласия с президентом. Ее соперник — демократ Трой Джексон, бывший председатель Сената штата Мэн.

В Айове конгрессвумен-республиканка Эшли Хинсон, которая соревнуется с демократом Джошем Туреком, раскритиковала договоренность администрации Трампа с государством-агрессором Россией об импорте в США 300 тысяч тонн. Она заявила, что цены на бензин и дизельное топливо следует снижать без заключения такой сделки с Россией.

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Личные выпады во время дебатов

В Мичигане республиканец Майк Роджерс, которого поддерживает Трамп, во время дебатов спросил, не находится ли кто-либо из семьи его соперника-демократа Абдула Эль-Сайеда в «списке наблюдения». Эль-Сайед, который в случае победы может стать первым мусульманином в Сенате США, в ответ назвал Роджерса «марионеткой администрации Трампа».

В Джорджии действующий сенатор-демократ Джон Оссофф и конгрессмен-республиканец Майк Коллинз также обменивались оскорблениями. Оссофф обвинил оппонента в том, что тот забирает деньги у жителей Джорджии в пользу застройщиков дата-центров, и назвал его нетерпимым. Коллинз заявил, что Оссофф распространяет «безумие», и сказал, что осуждает расизм, антисемитизм и ненависть независимо от их источника.

Гонка в Техасе без дебатов

В Техасе демократ Джеймс Таларико принял четыре приглашения на дебаты от различных новостных сетей, тогда как республиканец Кен Пакстон не согласился ни на одно из них. В июле представитель кампании Пакстона сообщал СМИ, что тот будет дебатировать с Таларико, однако впоследствии кампания и сам кандидат почти не комментировали этот вопрос публично. Трамп, поддержавший Пакстона на республиканских праймериз, также призвал кандидатов провести дебаты.

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