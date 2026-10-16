W Stanach Zjednoczonych w 21 z 35 wyścigów o miejsca w Senacie przed wyborami 3 listopada nie zaplanowano debat między głównymi kandydatami. BBC News poinformowało o tym, powołując się na analizę ABC News. Jednocześnie w szeregu konkurencyjnych stanów debatom towarzyszyły osobiste ataki i spory dotyczące stosunku Republikanów do prezydenta Donalda Trumpa.

Różnice Republikanów z Trumpem

Według analizy Reutersa dwie trzecie kandydatów w konkurencyjnych wyścigach do Izby Reprezentantów i Senatu w pewnym stopniu rozeszło się z Trumpem podczas obecnej kampanii wyborczej. Republikańska senator z Maine Susan Collins, która ubiega się o szóstą kadencję, podczas debaty podkreśliła swoje różnice z prezydentem. Jej przeciwnikiem jest demokrata Troy Jackson, były przewodniczący Senatu stanu Maine.

W Iowa republikańska kongresmenka Ashley Hinson, która rywalizuje z demokratą Joshem Turekiem, skrytykowała porozumienie administracji Trumpa z państwem-agresorem Rosją dotyczące importu do USA 300 tysięcy ton. Oświadczyła, że ceny benzyny i oleju napędowego należy obniżać bez zawierania takiego porozumienia z Rosją.

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Osobiste ataki podczas debat

W Michigan popierany przez Trumpa republikanin Mike Rogers podczas debaty zapytał, czy ktoś z rodziny jego demokratycznego przeciwnika Abdula El-Sayeda znajduje się na „liście obserwacyjnej”. El-Sayed, który w razie zwycięstwa może zostać pierwszym muzułmaninem w Senacie USA, w odpowiedzi nazwał Rogersa „marionetką administracji Trumpa”.

W Georgii urzędujący senator demokrata Jon Ossoff i republikański kongresmen Mike Collins również wymieniali obelgi. Ossoff oskarżył przeciwnika o odbieranie pieniędzy mieszkańcom Georgii na rzecz deweloperów centrów danych i nazwał go bigotem. Collins oświadczył, że Ossoff szerzy „szaleństwo”, oraz powiedział, że potępia rasizm, antysemityzm i nienawiść niezależnie od ich źródła.

Wyścig w Teksasie bez debat

W Teksasie demokrata James Talarico przyjął cztery zaproszenia do debat od różnych sieci informacyjnych, podczas gdy republikanin Ken Paxton nie zgodził się na żadne z nich. W lipcu przedstawiciel kampanii Paxtona informował media, że będzie on debatował z Talarico, jednak później kampania i sam kandydat niemal nie komentowali publicznie tej kwestii. Trump, który poparł Paxtona w republikańskich prawyborach, również wezwał kandydatów do przeprowadzenia debat.

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