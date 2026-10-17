Australia potwierdziła pierwszy przypadek wysoce zjadliwej ptasiej grypy H5N1 na subantarktycznej wyspie Macquarie. Wirusa wykryto w próbkach pobranych od południowego słonia morskiego i mewy wodorostowej.

Pierwszy przypadek H5 na wyspie

Główna lekarka weterynarii Australii Beth Cookson oświadczyła, że oficjalne badania potwierdziły obecność wysoce zjadliwego szczepu. Jest to pierwszy odnotowany przypadek H5 na wyspie Macquarie, podaje The Express Tribune.

Wyspa Macquarie leży na Oceanie Południowym, mniej więcej w połowie drogi między australijskim stanem Tasmania a Antarktydą. Terytorium znajduje się na Liście światowego dziedzictwa UNESCO i jest ważnym miejscem rozrodu południowych słoni morskich.

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Ryzyko dla populacji słoni morskich

Południowe słonie morskie mogą ważyć do 3600 kilogramów i są szczególnie podatne na grypę H5. Według rządu federalnego śmiertelność wśród młodych w niektórych przypadkach przekraczała 90%.

Pod koniec 2025 roku wirusa odnotowano na innym australijskim terytorium subantarktycznym — wyspie Heard. Według lokalnych mediów z powodu infekcji zginęło tam ponad 13 tysięcy młodych fok. W sierpniu australijskie ministerstwo środowiska poinformowało o wycofaniu personelu ze stacji badawczej na Macquarie ze względu na ryzyko psychospołeczne dla uczestników ekspedycji w przypadku wybuchu H5. Oceny ekspertów przewidywały znaczną śmiertelność słoni morskich w następnym sezonie rozrodczym.

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