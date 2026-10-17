Австралія підтвердила H5N1 на острові Маккуорі — The Express Tribune

Австралія підтвердила перший випадок високопатогенного пташиного грипу H5N1 на субантарктичному острові Маккуорі. Вірус виявили у зразках, відібраних у південного морського слона та водоростевої чайки.

Перший випадок H5 на острові

Головна ветеринарна лікарка Австралії Бет Куксон заявила, що офіційні дослідження підтвердили наявність високопатогенного штаму. Це перший зафіксований на острові Маккуорі випадок H5, повідомляє The Express Tribune.

Острів Маккуорі розташований у Південному океані приблизно посередині між австралійським штатом Тасманія та Антарктидою. Територія внесена до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і є важливим місцем розмноження південних морських слонів.

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Ризик для популяції морських слонів

Південні морські слони можуть важити до 3600 кілограмів і є особливо вразливими до грипу H5. За даними федерального уряду, смертність серед дитинчат у деяких випадках перевищувала 90%.

Наприкінці 2025 року вірус зафіксували на іншій субантарктичній території Австралії — острові Герд. За даними місцевих медіа, там від інфекції загинули понад 13 тисяч дитинчат тюленів. У серпні австралійське міністерство довкілля повідомило про виведення персоналу з дослідницької станції на Маккуорі через психосоціальний ризик для учасників експедицій у разі спалаху H5. Експертні оцінки передбачали значну смертність морських слонів під час наступного сезону розмноження.

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