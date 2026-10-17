W Bangladeszu świętowana jest Durga Pudźa przy wzmocnionych środkach bezpieczeństwa. Premier Tariq Rahman i prezydent Mirza Fakhrul Islam Alamgir złożyli życzenia hinduistom w kraju i za granicą, podkreślając harmonię międzywyznaniową oraz równe prawa osób wszystkich wyznań, informuje The Hindu.

Wystąpienia władz kraju

16 października Rahman wezwał przedstawicieli społeczności hinduistycznej do radosnego, pewnego i pozbawionego strachu świętowania. Prezydent Alamgir, według państwowej agencji BSS, potwierdził zobowiązanie rządu do zapewnienia wolności wyznania i równych praw wyznawcom wszystkich religii.

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Liczba mandapów pudźy

W tym roku w całym kraju przygotowano 33 851 mandapów pudźy. Spośród nich 258 znajduje się w stolicy Bangladeszu, Dhace, poinformowała Bangladesh Puja Udjapan Parishad.

Według BSS liczba mandapów pudźy w kraju wzrosła o prawie 1 500 w porównaniu z ubiegłym rokiem.

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