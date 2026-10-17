В Бангладеш празднуют Дурга-пуджу при усиленных мерах безопасности. Премьер-министр Тарик Рахман и президент Мирза Фахрул Ислам Аламгир поздравили индуистов в стране и за ее пределами, подчеркнув межконфессиональное согласие и равные права людей всех вероисповеданий, сообщает The Hindu.

Обращения руководства страны

16 октября Рахман призвал представителей индуистской общины отмечать праздник радостно, уверенно и без страха. Президент Аламгир, по данным государственного агентства BSS, подтвердил обязательство правительства обеспечивать свободу вероисповедания и равные права последователям всех религий.

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Количество пуджа-мандапов

В этом году по всей стране оборудовали 33 851 пуджа-мандап. Из них 258 расположены в столице Бангладеш Дакке, сообщила Bangladesh Puja Udjapan Parishad.

По информации BSS, количество пуджа-мандапов в стране выросло почти на 1 500 по сравнению с прошлым годом.

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