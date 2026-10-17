W Pakistanie porwano 20 kadetów policji — Dawn

W pakistańskim dystrykcie Mastung w prowincji Beludżystan uzbrojeni nieznani sprawcy porwali 20 kadetów policji szkolących się w Policyjnym Centrum Szkoleniowym w Kalacie. Jechali oni samochodem pasażerskim autostradą Kweta–Karaczi do domów na weekend, informuje Dawn.

Przechwycenie na trasie

Wysoki urzędnik rządu Beludżystanu, który wypowiadał się pod warunkiem zachowania anonimowości, potwierdził porwanie. Według jego słów grupa uzbrojonych mężczyzn na motocyklach zatrzymała samochód, którym jechali kadeci.

Napastnicy, jak przekazał urzędnik, zabrali kadetów wraz z pojazdem i wywieźli ich w nieznanym kierunku. Kierowca oraz trzej inni pasażerowie znajdujący się w samochodzie zostali zwolnieni.

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Operacja poszukiwawcza

Policja w Mastungu również potwierdziła porwanie. Kadeci należeli do jednostki Levies Force, która później została połączona z policją. Według urzędników porwani należą do dywizji Rakhshan.

Siły bezpieczeństwa rozpoczęły operację poszukiwawczą w pobliskich górach, aby odnaleźć porwanych. Na razie nie ma informacji o miejscu ich pobytu. Żadne ugrupowanie nie przyznało się do odpowiedzialności za porwanie.

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