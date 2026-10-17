У Пакистані викрали 20 курсантів поліції — Dawn

У пакистанському окрузі Мастунг у провінції Белуджистан озброєні невідомі викрали 20 курсантів поліції, які проходили підготовку в Поліцейському навчальному центрі Калата. Вони їхали пасажирським автомобілем трасою Кветта—Карачі додому на вихідні, повідомляє Dawn.

Перехоплення на трасі

Високопосадовець уряду Белуджистану, який говорив на умовах анонімності, підтвердив викрадення. За його словами, група озброєних чоловіків на мотоциклах зупинила автомобіль, у якому їхали курсанти.

Нападники, за словами посадовця, забрали курсантів разом із транспортним засобом і відвезли їх у невідомому напрямку. Водія та ще трьох пасажирів, які перебували в автомобілі, відпустили.

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Пошукова операція

Поліція Мастунга також підтвердила викрадення. Курсанти належали до підрозділу Levies Force, який згодом об’єднали з поліцією. За даними посадовців, викрадені належать до дивізії Рахшан.

Сили безпеки розпочали пошукову операцію в прилеглих горах, щоб знайти викрадених. Інформації про їхнє місцезнаходження поки немає. Жодне угруповання не взяло на себе відповідальності за викрадення.

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