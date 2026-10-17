В Пакистане похитили 20 курсантов полиции — Dawn

В пакистанском округе Мастунг в провинции Белуджистан вооружённые неизвестные похитили 20 курсантов полиции, проходивших подготовку в Полицейском учебном центре Калата. Они ехали на выходные домой в пассажирском автомобиле по трассе Кветта—Карачи, сообщает Dawn.

Перехват на трассе

Высокопоставленный чиновник правительства Белуджистана, говоривший на условиях анонимности, подтвердил похищение. По его словам, группа вооружённых мужчин на мотоциклах остановила автомобиль, в котором ехали курсанты.

Нападавшие, по словам чиновника, забрали курсантов вместе с транспортным средством и увезли их в неизвестном направлении. Водителя и ещё трёх пассажиров, находившихся в автомобиле, отпустили.

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Поисковая операция

Полиция Мастунга также подтвердила похищение. Курсанты принадлежали к подразделению Levies Force, которое позднее объединили с полицией. По данным чиновников, похищенные относятся к дивизии Рахшан.

Силы безопасности начали поисковую операцию в близлежащих горах, чтобы найти похищенных. Информации об их местонахождении пока нет. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за похищение.

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