В Польше больше муниципалитетов смогут взимать плату с туристов и других посетителей, остающихся на ночь. Президент Кароль Навроцкий на этой неделе подписал закон, отменяющий требование благоприятных климатических условий для введения такого сбора, сообщает Notes from Poland.

Ранее сбор могли устанавливать преимущественно муниципалитеты с благоприятными климатическими условиями, живописными ландшафтами и возможностью принимать людей, приезжающих воспользоваться этими преимуществами. Он также действовал в населенных пунктах, расположенных в зонах санаторно-курортной охраны. На практике это в основном касалось морских и горных курортов.

Новые правила для гостей

С 1 января муниципалитеты, обладающие живописными ландшафтами, смогут взимать до 5 злотых, или 1,14 евро, за каждую ночь проживания в отелях, пансионатах и объектах краткосрочной аренды. Сбор будет взиматься за пребывание продолжительностью до одного месяца. Нынешняя максимальная ставка составляет 3,46 злотого.

Плата будет распространяться не только на туристические поездки, но и на визиты с деловой или оздоровительной целью. От нее освободят людей со значительной инвалидностью, детей с подтвержденной инвалидностью и их опекунов. Средства будут непосредственно собирать поставщики услуг размещения, которые должны вести подробный учет. За своевременное перечисление собранных сумм они будут получать не менее 10% этих средств.

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Позиция Кракова

Краков был одним из городов, добивавшихся изменения правил. В 2024 году городские власти обратились к правительству с просьбой разрешить ввести сбор, заявив, что чрезмерный туризм порождает напряженность и общественное недовольство, а жители все чаще чувствуют себя туристами в собственном городе.

В прошлом году Краков посетили рекордные 16,25 млн человек, из которых 8,7 млн остались на ночь. Город взимал плату с посетителей в 2004–2015 годах, но позднее утратил такую возможность после ужесточения экологических требований. В мэрии Кракова заявили, что теперь город снова сможет ввести сбор, если выполнит законодательные условия, а городской совет примет соответствующее решение.

Новоизбранный мэр Кракова Лукаш Гибала до выборов выступал за туристический налог не менее 20 злотых за ночь — в четыре раза больше нового законодательного максимума. По его словам, содержание города в условиях большого туристического потока обходится дорого, тогда как на туризме зарабатывает частный бизнес, а расходы несут город и его жители.

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